شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة: الإنتاج المصرى يغزو أسواق أوروبا وانخفاض الأسعار محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات مصر من الخضروات والفاكهة وذلك بالرغم من تفشى وباء كورونا عالميا إلا أن اقبال الدول الأوروبية على المنتجات المصرية بدأ يتزايد وذلك حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة ان الإنتاج المصرى بدأ يغزو الأسواق الأوروبية وخاصة من الموالح والثوم والبصل .

وأفاد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة انه خلال الأيام الماضية تم تصدير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الى دول أوروبية وذلك بحسب الاحصائيات الرسمية التي أعلنتها وزارة الزراعة حيث بلغت 2 مليون و160 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير، حتى 17 من الشهر الجارى .

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وأضاف النجيب أنه بالرغم من زيادة نسبة التصدير الا أن السوق المصرى مازال يحافظ على زيادة نسبة المعروض من جميع الأصناف حيث معظم الأصناف شهدت انخفاضا يتراوح بين 20- 30 % في الأسعار وذلك مع ختام شهر رمضان المبارك ، موضحا ان إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت في خفض الأسعار خلال العام الماضى ومنتصف العام الحالي .

وأكد النجيب أن سوق الخضروات والفاكهة لم يتأثر بأزمة انتشار كورونا حيث ان معظم الأصناف متوفرة وبأسعار مناسبة حيث أن سعر الطماطم يتراوح بين 2- 5 جنيهات للمستهلك ، سعر الفواكه تبدأ من 5 جنيهات حتى 20 جنيها لجميع الأصناف ، موضحا أن البطيخ سيشهد انخفاضا في الأسعار يتراوح بين 30 – 40 % من السعر الحالي وذلك بعد عيد الفطر المبارك .