"هايبر وان" يتحدي الحكومة بشأن الإجازة مدفوعة الأجر ويخصم 5 أيام من أجورالعاملين

رفضت إدارة سلسلة “هايبر وان” تطبيق قرار وزير القوى العاملة بمنح العاملين بالقطاع الخاص 5 أيام إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد فطر، وخصمت خمسة أيام من مرتبات الموظفين لديها.

وقال موظفون بفرعي السلسة لـ”القاهرة 24″، إن الادارة حسبت شهر العمل 25 يوماً فقط، متجاهلة قرار الحكومة بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتي 28 مايو الجاري.

وأضاف أحد العمال، إن الموظفين يعملون بكامل جهدهم وكامل عددهم منذ أزمة فيروس كورونا حتي مع انتشار إصابة عاملين وموظفين فى السلسلة ورفض الشركة الغلق واستمرار العمل يوميا رغم أنها اضطرت للغلق فى 25 يناير الماضى، قامت بتعقيم فروعها خلاله بعد ظهور حالات إصابة، بحسب قوله، مشيرا الي أن عدد المصابين من بداية الفيروس حتي الآن ارتفع إلي 12 حالة إصابة وحالتى وفاة بينهم “شيف” بالمخبز الملحق بالهايبر فرع الشيخ زايد.

وفى وقت سابق، نفى محمد الهواري رئيس مجلس إدارة شركة البستان للتنمية العقارية والسياحية مالكة العلامة التجارية وجود أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين والموظفين لديها في فرعيها بالشيخ زايد والعاشر من رمضان، مؤكدا أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية اللازمة لكافة العاملين لديها وللعملاء منذ بداية الأزمة.

وتعد “هايبر وان” إحدى أهم السلاسل التجارية العاملة فى السوق المصرية، وتمتلك فرعين أحدهما فى الشيخ زايد، والآخر فى العاشر من رمضان وحققت مبيعات السلسلة حوالي 6.5 مليار جنيه العام الماضي، وتدرس شركة البستان العقارية، المالكة للسلسة، افتتاح فرع جديد في السلمانية الشهر المقبل، على مساحة 60 ألف متر،وقالت إن استثماراته تتخطى الـ600 مليون جنيه.

