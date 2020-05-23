شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إجازات بورصات الخليج بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارات بورصات الخليج، عن مواعيد العطلة الرسمية لأسواق المال الخليجية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانقسمت أجازة البورصات بين منح الأسبوع القادم أجازة كاملة واستئناف العمل يوم الأحد، أو أجازة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء.





بورصة دبىحددت شركة سوق دبي المالي، العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك، اعتباراً من التاسع والعشرين من رمضان وحتى الثالث من شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام بشكل رسمي من الرابع من شوال لعام 1441 هجرية.





بورصة الكويتأعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن تعطل أعمال البورصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو.





بورصة البحرينونفس الأمر أعلنت بورصة البحرين، عن العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، على أن يعاود العمل يوم الأربعاء الموافق 27 مايو.

أما بورصتي السعودية وقطر، حدد أجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 مايو على أن تستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 31 مايو الجاري.

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بورصة مسقطحدد سوق مسقط للأوراق المالية، تعطل أعمالها من يوم الأحد 30 رمضان الموافق 24 مايو، على أن تنتهي الإجازة وفقاً للبديلين الآتيين :أولا إذا صادف أول أيام العيد يوم الأحد الموافق 24 مايو فتنتهي الاجازة يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 مايو، ثانياً إذا صادف أول أيام العيد يوم الاثنين الموافق 25 مايو فتنتهي الأجازة يوم الخميس الموافق 28 مايو على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 مايو.

ارتفعت بورصات الخليج، جلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر أسبوع في شهر رمضان، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بنسبة 5% رابحاً 333.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد المؤشر العام بنسبة 4.57% وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.4%، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.3% رابحاً 44.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.78 مليار درهم، وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 2.4% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1270.39 نقطة.