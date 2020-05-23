شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع مع استمرار الاستعداد لإعادة تشغيل مصانعها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل استعدادات الشركة لإعادة تشغيل كافة مصانعها بأمريكا الشمالية بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا".



وذكرت "جنرال موتورز" الجمعة بأنها قررت تأجيل عودة بعض الموظفين في مصانع إنتاج الشاحنات بولايتي "ميتشيجان" و"إنديانا" وأيضا في المكسيك.



وذكرت الشركة بان قرار تأجيل عودة الموظفين يرجع إلى نقص قطع الغيار والمكونات اللازمة للإنتاج والتي ترد من المكسيك.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم "جنرال موتورز" بأن الشركة لاحظت قوة الطلب بشكل كبير على شاحناتها، وهذا ما يدفعها للعودة للإنتاج مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس "كورونا".



وكانت الشركة الأمريكية قد امتثلت للضغوط العامة ومطالبات البيت الأبيض بالتحول إلى إنتاج أجهزة التنفس الصناعي وأدوات الوقاية من فيروس "كورونا".



وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 0.7% إلى 25.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 26.2 دولار ينما سجل أقل سعر عند 25.2 دولار.