شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء فى آخر أسبوع بشهر رمضان.. و"دبى" تربح 4.78 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، جلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر أسبوع في شهر رمضان، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بنسبة 5% رابحاً 333.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد المؤشر العام بنسبة 4.57% وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.4%، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.3% رابحاً 44.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.78 مليار درهم، وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 2.4% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1270.39 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بنسبة 5% رابحاً 333.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.1% رابحاً 78.3 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.14 مليار سهم بقيمة 27.75 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بنسبة 5% رابحاً 333.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.1% رابحاً 78.3 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.14 مليار سهم بقيمة 27.75 مليار ريال.

وصعدت ببورصة السعودية، 20 قطاعاً على رأسها المواد الأساسية بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.4%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.7%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 4.6%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل وحيداً بنسبة 1.1%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد المؤشر العام بنسبة 4.57% رابحاً 214.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.7 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.4% رابحاً 271.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.99 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.48% رابحاً 100.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4161.69 نقطة، وارتفع "رئيسي 50" بنسبة 3.08% رابحاً 121.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.92 نقطة.

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وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، نحو 538.83 مليون سهم بقيمة 117.39 مليون دينار عبر تنفيذ 27.98 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي للبورصة 1.23 مليار دينار ليغلق عند مستوى 28 مليار دينار.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.3% رابحاً 44.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.91 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.78 مليار درهم ليغلق عند مستوى 283.69 مليار درهم.

وصعدت ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2.6% على رأسها سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.9%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 4.7% مدفوعاً بصعود سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.6% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.5%، إعمار للتطوير بنسبة 0.5%، إعمار مولز بنسبة 1.6%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.4% رابحاً 29.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1270.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.16 مليون سهم بقيمة 1.92 مليون دينار بحريني.

وارتفعت ببورصة البحرين، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.59% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 6.42%، سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 4.27%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.61%.