شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي بعد تصريحات "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الجمعة للجلسة الثانية على التوالي حيث وقع تحت الضغوط جراء تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة القادمة "جو بايدن".

وصرح "بايدن" بأنه قد حان الوقت لأن تدفع "أمازون دوت كوم" الالتزامات المستحقة عليها من الضرائب لكي لا تقع تحت طائلة القانون الفيدرالي.

واكد "بايدن" بأنه لو اجتاز الانتخابات وأصبح رئيسا للولايات المتحدة، فلن يرفع الضرائب على من يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار. Advertisements

ويرى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية أيضاً بأن قرار الجمهوريين عام 2017 بخفض الضرائب تسبب في ارتفاع الدين العام بحوالي تريليوني دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن "امازون" كانت قد تعرضت في وقت سابق لانتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب سجلها الضريبي.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "امازون دوت كوم" بنسبة 0.4% وأغلق عند 2435.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2469.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2430.1 دولار.

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