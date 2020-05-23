شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لكنها تحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية وحققت مكاسب أسبوعية رغم الضغوط على قطاع الطاقة جراء انخفاض أسعار النفط والمخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت الحكومة الصينية يوم الجمعة عن قرارها بالتخلي عن مستهدف النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وذلك في ظل المخاوف من تأثير فيروس "كورونا".



وألقت الولايات المتحدة الاتهامات على الصين واعتبرها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا حول العالم بسبب ما وصفه الرئيس "دونالد ترامب" بعدم كفاءة بكين في التعامل مع الأزمة.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 2% وأغلق عند 33.25 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 13%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34 دولارا وأقل سعر عند 30.7 دولار.

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وانخفض سعر "برنت" بنسبة 2.6% وأغلق عند 35.13 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.2 دولار وأقل سعر عند 33.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 24465 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 24481 نقطة وأقل مستوى عند 24294 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 9324 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 9328 نقطة وأقل مستوى عند 9239 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 2955 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 2956 نقطة وأقل مستوى عند 2933 نقطة.