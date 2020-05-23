شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض متأثرةً بتخلي الصين عن مستهدف نموها الاقتصادي هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقلق المستثمرين في الأسواق العالمي من نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.



وزادت المخاوف أيضا حيال الطلب على السلع بعد إعلان الحكومية الصينية التخلي عن مستهدفها للنمو الاقتصادي عن العام الجاري في ظل أزمة فيروس "كورونا" وتراجع الطلب.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وكانت الأسواق في قلق هذا الأسبوع أيضا جراء تصاعد حدة التصريحات من واشنطن باتهامها للصين بالتسبب في انتشار فيروس "كورونا" حول العالم.



وفي نهاية التداولات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 8.33 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.39 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 8.28 دولار.