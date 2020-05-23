شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك في ضوء تصاعد الاتهامات من جانب الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" للصين بأنها المسؤولة عن تفشي فيروس "كورونا" وانتشاره على مستوى العالم.

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وأكد المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" اليوم بأنه من الضروري إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وإلا سيتسبب الإغلاق في تداعيات وأضرار على المدى الطويل تفوق التوقعات.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.9% أو ما يعادل 32.9 سنت إلى 17.693 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 17.77 دولار وأقل سعر عند 17.19 دولار.