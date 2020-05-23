شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض متأثرا بالهبوط الحاد في مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات يوم الجمعة متأثرا بصدور بيانات حكومية سلبية أثارت المزيد من المخاوف بشأن أضرار متوقعة من أزمة "كورونا" على الاقتصاد البريطاني.



وكانت بيانات قد أظهرت اليوم انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 18.1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون تراجع المؤشر بنسبة 15.8%.



وذكرت بيانات أيضا بأن صافي اقتراض القطاع العام سجل 61.4 مليار جنيه إسترليني بيننما توقع محللون تسجيل 48.7 مليار جنيه إسترليني.

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ولا يزال ملف "بريكست" عالقا حيث أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث أكد كبير المفاوضين البريطانيين على أن تقدما بطيئا للغاية جرى إحرازه في المحادثات.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة ودول العالم من أزمة كورونا وتداعيات على الاقتصادات والمجتمعات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الياعة 22:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2159، وسجل أعلى سعر عند 1.2234 وأقل سعر عند 1.2159.