فرق كبير بين مطار دبي وهيثرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نشرت صحيفة «إل بي سي» البريطانية شهادة لأسرة مسافرة من دبي إلى لندن، رصدت فيها تجربة سفر إحدى الأسر البريطانية من مطار دبي إلى مطار هيثرو وإعجابها؛ بل ودهشتها من الفرق في التعامل مع متطلبات الوقاية من الوباء.

وقالت فريدة: إن أسرتها اجتازت العديد من الاختبارات في مطار دبي، ولم يسمح لها بالمغادرة إلا بعد التأكد من سلامتها.

وأضافت: غادر زوجي وابنتي دبي، أمس الجمعة، وهبطا في مطار هيثرو في الساعة ال12 ظهراً. كانت الرحلة عبر مطار دبي مختلفة جداً عن أي رحلة أخرى؛ إذ يجب ارتداء أقنعة إلزامية، وقفازات إلزامية، إضافة إلى إجراءات الفحص عند تسجيل الوصول ثم إجراء اختبار حراري مرتين، مرة عند تسجيل الوصول، ومرة عندما كانا على متن الطائرة.

وأضافت: أما على متن الطائرة، فهناك تباعد اجتماعي محكم؛ حيث جرى الفصل عن الأشخاص الآخرين بمقعدين فارغين، وعندما هبطا في مطار هيثرو، كان الأمر مختلفاً تماماً. لم يكن هناك أي اختبار حراري، ولم تتخذ أي إجراءات مماثلة.

وقالت: في دبي، هناك شرط إلزامي بالعزل الذاتي لمدة 14 يوماً منذ 17 مارس عندما وصلنا، وكان هناك غرامة إذا لم نفعل ذلك، ولا يزال هذا سارياً في الواقع، عند وصولك إلى دبي من أي دولة، يتم إجراء اختبار «كوفيد-19»، ثم توضع في مركز عزل خاص بالفندق؛ حيث يجب أن تبقى لمدة 14 يوماً. ثم يتم اختبارك مرة أخرى بعد 14 يوماً قبل السماح لك بالمغادرة.