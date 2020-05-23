الناتج المحلي الروسي يتراجع 9.5% خلال الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت السلطات الروسية، أول أمس الخميس، تراجعاً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.5 % في الربع الثاني من السنة الراهنة، وبنسبة 5% في عام 2020 بأكمله بسبب وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.

وقال وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية: «في ما يخص إجمالي الناتج المحلي، تقديرنا هو التالي: زيادة بنسبة 1.6 % في الربع الأول، وتراجع بنسبة 9.5 % في الربع الثاني، وبنسبة 6.3 % في الربع الثالث و5.2 % في الربع الأخير، و5 % في السنة برمتها».

وتوقع أن يتعافى الاقتصاد في عام 2021 مع زيادة متوقعة نسبتها 2.8 % والعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في 2022.

كذلك، توقع وزير الاقتصاد ارتفاع نسبة البطالة إلى 5.7 % خلال عام 2020، وتراجعا في الصادرات بنسبة 36 % والواردات بنسبة 21.3 %. وستشهد الاستثمارات كذلك تراجعاً نسبته 12 % خلال السنة الحالية.

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وسبق لهيئة الإحصاءات «روستات» أن أشارت إلى تراجع في الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 6.6 % في إبريل / نيسان على مدى سنة بسبب توقف العمل لمدة شهر كامل بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين ليلازم الروس منازلهم. وقد استأنفت أغلبية المصانع نشاطها في مايو / أيار.

ووجهت إجراءات العزل ضربة قوية للشركات الروسية التي اضطرت إلى الإبقاء على أجور موظفيها، وهي مهمة مستحيلة خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المصرف المركزي الروسي توقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6 % في 2020 على أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. وتوقع كذلك عودة النمو اعتباراً من 2021.

وقد يواجه العالم في 2020 أسوأ مرحلة ركود منذ أزمة الكساد الكبرى في 1929 بسبب جائحة كوفيد-19 على ما يفيد صندوق النقد الدولي.

لكن يبدو أن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة الأخيرة التي اندلعت عام 2014 مع فرض عقوبات دولية عليها. وجمعت روسيا احتياطياً كبيراً بفضل خمس سنوات من التقشف في الميزانية، وباتت أقل عرضة للصدمات الخارجية من خلال الاستغناء عن جزء من وارداتها والسيطرة على التضخم.

واتخذت روسيا أيضاً إجراءات كثيرة لدعم المواطنين والشركات، لكنها قد تكون غير كافية، على ما يفيد خبراء اقتصاد. (أ.ف.ب)