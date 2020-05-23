شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أم القيوين الوطني» تتراجـــع 46% إلى 73 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تراجعت أرباح بنك أم القيوين الوطني الصافية بنحو 46% في الربع الأول من العام الجاري إلى 72.82 مليون درهم مقابل 135.18 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.
وسجل البنك، خسائر على القيمة العادلة على الأوراق المالية الاستثمارية المحملة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى وصلت إلى 222.66 مليون درهم، ليحول الدخل الشامل للفترة إلى خسارة 149.83 مليون درهم مقابل ربح وصل إلى 173.64 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.
ووصلت قيمة الأصول الإجمالية للبنك نحو 13.82 مليار درهم في نهاية الربع الأول مقابل 14.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورفع البنك مخصصات انخفاض قيمة الموجودات المالية بنحو 186% إلى 47.86 مليون درهم مقابل 16.58 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.
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