الإجراءات الاحترازية تضع مراكز التسوق أمام اختبار إجازة العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ممدوح صوان وعدنان نجم

أظهرت مراكز التسوق في الدولة جاهزيتها لاستقبال المتسوقين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة مع تغيير مواعيد عملها بحسب القرارات الحكومية، وذلك من خلال اكتمال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الزوار، والحد من طوابير الزحام أمام المراكز التجارية.

وتستقبل مراكز التسوق في الإمارات خلال فترة الالتزام بالإجراءات الوقائية 30% من المتسوقين، مع احترام مسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص التي لا تقل عن مترين، كما يلتزم الموظفون والمتسوقون بارتداء الكمامات والقفازات، لضمان المجتمع.

وأكدت مراكز التسوق اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعمل على تطهير وتعقيم جميع المراكز التي يرتادها المتسوقون، وذلك فور صدور قرار الحكومة بإعادة افتتاح مراكز التسوق وفق معايير احترازية محددة.

وعملت إدارات المراكز على تشديد الرقابة على المتسوقين والعاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية بوضع أجهزة فحص الحرارة على جميع المداخل والأبواب الرئيسية للأسواق، وقامت بوضع عبوات تعقيم اليدين المخصصة للعملاء في جميع الأماكن وكافة الأقسام عند صناديق الدفع، ومنعت دخول المتسوقين دون ارتداء الكمامات والقفازات، وذلك لتقديم تجربة تسوق آمنة للجمهور.



إغلاق مناطق الترفيه



رغم إعادة تشغيل عدد من مراكز التسوق، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحتفي هذه المراكز بعيد الفطر السعيد مثل كل عام خاصة مع إغلاق مناطق ترفيه الأطفال الذين يحرصون على اللعب والترفيه بها، بينما لم تعلن هذه المراكز كما جرى العادة في هذه المناسبة عن عروضها التسويقية والتخفيضات في محالها التجارية لجذب الزبائن والزوار، الأمر الذي يلقي بظلال رمادية على هذا القطاع الحيوي والمهم الذي تأثر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد شهدت مراكز التسوق حركة هادئة منذ إعادة تشغيلها، حيث يتجنب البعض زيارتها خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه المراكز حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وخفض نسبة الاستيعاب إلى 30 % وغيرها من الإجراءات في محاولة لتعزيز ثقة الزوار والمتسوقين.

وأن مراكز التسوق خلال فترة عيد الفطر السعيد أمام اختبار مهم من حيث جذب الزوار وتنشيط الحركة التجارية بها وإعادة افتتاح جميع المحال التجارية بها، وطرح عروض تسويق من شأنها إنعاش سوق تجارة التجزئة.



ماجد الفطيم



وقال المتحدث الرسمي لشركة ماجد الفطيم، «بناءً على قرار حكومة الإمارات الصادر مؤخّراً والمتعلّق بعمل مراكز التسوّق في ظلّ الأوضاع الراهنة، ستقوم مراكز التسوّق التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم» في الدولة باستئناف أعمالها ضمن أوقات عمل جديدة من الساعة 9 صباحا حتى 7 مساءً».

وأضاف أن المحال التجارية في مراكز تسوّق «ماجد الفطيم» بالإمارات ستواصل أعمالها في إطار الإرشادات والتوجيهات المتشدّدة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، فيما ستبقى مراكز الترفيه والتسلية، وغرف تبديل

الملابس، وغرف الصلاة ودور السينما مغلقة مؤقتاً.

وامتثالاً لتعليمات حكومة الإمارات المتشدّدة، قال المتحدث الرسمي إن مراكز تسوّق «ماجد الفطيم» ستلتزم باستقبال عدد محدّد من الزوّار في نفس الوقت على ألا يتخطّى الحد الأقصى للإشغال بنسبة 30٪ من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في المركز التجاري. ونحث جميع الزوار الكرام على اتباع الإرشادات الرسمية أثناء وجودهم في مراكز التسوّق، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم أيديهم قبل دخول مركز التسوق، وتجنب التجمعات العامة، وتقليص المدة الزمنية للزيارة إلى ساعتين يوميّاً، وضمان المسافة الجسدية بحدود مترين على الأقل عن الآخرين في جميع الأوقات.



شارة حمراء

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إضافةً إلى ذلك، وبناءً على التوجيهات الحكومية، لا يُسمح للزوار فوق عمر الستين عاماً والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 12 سنة دخول مركز التسوق خلال هذه الفترة.

كما ستقوم جميع متاجر التجزئة باستقبال عدد محدّد من العملاء في نفس الوقت على ألا يتخطّى الحد الأقصى للإشغال بنسبة 30% من المساحة الإجمالية للمتجر. ولن يُسمح للعملاء الدخول إلى المتجر الذي يضع إشارة حمراء على مدخله، حيث إن هذه العلامة تشير إلى أن المتجر قد وصل إلى الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح به في نفس الوقت. ونحث الزوار على اعتماد وسائل الدفع الذكي (بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية) لتجنب الاتصال الجسدي قدر الإمكان بين الموظفين والعملاء.

وأكد أن صحة وسلامة الموظفين والعملاء والمستأجرين لدى شركة ماجد الفطيم في صدارة أولوياتها، وتحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية الملائمة للمساهمة في ضمان تجربة تسوق أكثر أماناً للعملاء. وسنواصل في مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بالإجراءات والتوجيهات الحكومية.



«زيرو 6»



وأشارت ديالا تنير مديرة مركز «زيرو 6»، في الشارقة إلى أن المركز اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية بخصوص الصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث نقوم بتطهير وتعقيم المركز ومرافقه بشكل متواصل، وكذلك نقوم بالفحص الحراري لكل الزوار والعاملين، ونوفر معقمات في جميع أجزاء المركز وكذلك الكمامات والقفازات، وعمل المركز على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الجهات الحكومية المسؤولة ووزارة الصحة.



صحاري مول



وأكد بيير سمعان مدير التسويق في صحاري مول، أن منذ قرار الجهات المختصة في الشارقة بإعادة افتتاح مراكز التسوق، ولضمان تجربة تسوق آمنة، حرصت إدارة مركز صحاري على تعقيم المبنى بالكامل، وتركيب كاميرات فحص حراري متطورة على جميع مداخل المركز، للتأكد من سلامة الزوار، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية، وقام المركز بعدة نشاطات توعوية للجمهور عبر ملصقات لضمان السلامة والأمان.



اللولو



قال ناندا كومار المدير الاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو والمتحدث الرسمي: نحن نتطور باستمرار داخليًا وخارجيًا، لنكون على استعداد أفضل لاتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيدا-19، ونحن ملتزمون بالمبادئ التوجيهية التي تضعها الجهات الحكومية، لأن هذا أهم من الأعمال بالنسبة لنا ونرى ذلك كفرصة لمساعدة مجتمعنا في مكافحة هذا الوباء.

وأضاف كومار: ابتداءً من التعقيم إلى تركيب الكاميرات الحرارية، والالتزام بالأقنعة والقفازات، نفذت جميع أسواقنا ومراكزنا التجارية الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة عملائنا.

وتابع: إن ما يربطنا هو الثقة التي أظهرها عملاؤنا فيما يتعلق بسلامتهم داخل أسواقنا ومراكزنا التجارية، ومنذ بداية مرحلة إعادة الافتتاح، كان لدينا عدد كبير من المستهلكين، ومع الالتزام بتدابير السلامة. أصبح المتسوقون الزائرون الآن مشترين جادين، لذلك يقضون وقتًا أقل ويحترمون مدونة قواعد السلوك كما وضعتها الحكومة.

كما نشكر الحكومة على فتح السوق بهذه الطريقة الاستراتيجية، مع تمكيننا ودعمنا لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.