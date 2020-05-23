«فيتش» تثبت تصنيف «الإمارات الإسلامي» عند +A

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات الإسلامي عند الدرجة + A مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحته درجة ربحية عند bb.

وترى الوكالة أن التصنيف الائتماني للبنك منسجم مع الوضع المالي القوي للشركة الأم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وللقطاع المصرفي الإماراتي والتصنيف السيادي لدولة الإمارات، إضافة إلى استبعاد تعرضه للمخاطر في المدى القريب.

وجاء في التقرير أن المصرف يحظى بدعم الشركة الأم وحكومة دبي وحكومة دولة الإمارات عند الضرورة.

وتعتقد الوكالة أن ذلك سوف ينعكس على أنشطة البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.

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