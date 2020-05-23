افتتـاح متاجر «كوميرسيتـي» فـي دبــي نوفمبر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتزم دبي تسريع تنفيذ مشروع المتجر الإلكتروني الشامل «كوميرستي» في ظل ظروف الإغلاق الذي فرضه تفشي الوباء، وافتتاح المشروع في نهاية العام الجاري.

وتبلغ تكاليف المشروع حوالي 3.2 مليار درهم، وسيتم تطويره بجوار مطار دبي الدولي. وستشكل التجربة فردوساً للتجارة هو الأول من نوعه في المنطقة.

يقام مشروع «كوميرستي» بشراكة بين هيئة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا)، وشركة الوصل العقارية.

وقال محمد الزرعوني المدير العام لدافزا: «هناك حاجة ماسة إلى بناء منشأة تجارة إلكترونية عالمية المستوى في الوقت الحالي، ومن الواضح تنامي سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة، وفي ظل الكثافة التي شهدتها مواقع التجارة خلال تفشي الوباء، من المرجح افتتاح المشروع نهاية عام 2020».

ويقام مركز التسوق الجديد على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة، وهو ما يعادل حجم المحطة المركزية الكبرى في نيويورك. وسيتم تقسيم الموقع إلى قسم للأعمال وقسم اللوجستيات، وقسم الأنشطة الاجتماعية، مع منطقة الأعمال التي تحتوي على 12 مبنى مخصصاً للمكاتب مع مرافق حديثة، وتصميم مستدام لمختلف الشركات.

وقد أبرم المطورون حالياً اتفاقيات مع شركات لم تتم تسميتها، بما في ذلك متاجر الملابس والمجوهرات والإلكترونيات الشعبية.

ويمكن للمستأجرين أيضاً استخدام مجموعة الخدمات اللوجستية المتكونة من المستودعات والمطاعم والمقاهي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في قسم الأنشطة الاجتماعية. وسيتم فتح المجموعة الأولى من المباني في نوفمبر، على الرغم من أن الافتتاح النهائي من المرجح ألا يتم حتى الانتهاء من المشروع في عام 2023.

وأعرب المستثمرون في «كوميرستي» عن ثقتهم بأن الأعمال ستزدهر في دبي وخاصة التجارة الإلكترونية.