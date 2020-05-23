شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مع تنـامـي التوتر بيـن الصين وأمريكـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة؛ إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة في المئة إلى 34.63 دولار للبرميل، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3 في المئة إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في إبريل/نيسان، حين انخفض الخام الأمريكي دون السفر.

لكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب الصيني.

ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج، يضر بالنفط وبقية الأسواق.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد فعل قوي إزاء السعي لفرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.

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وفي الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين؛ إذ تظهر بيانات أعدت ل«رويترز» أن حركة المرور في بعض عواصم العالم تتعافى إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادتها بحسب ما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.

ويأتي هذا فيما قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، إن العديد من بلدان العالم بدأت تشعر بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، ومعها عودة عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي باتت تسجل معدلات نمو جيدة، مقارنة بحجم الضغوط التي واجهتها، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات إيجابية لبقية دول العالم، ويعطي مؤشرات حقيقية للاستعداد لمرحلة التعافي.

وفي هذا الصدد، يشير تقرير نفط الهلال إلى أهمية المحافظة على سلاسل الإمداد في الوقت الحالي، لكونها من أهم عوامل المواجهة تارة، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي تارة أخرى، ولأنها تؤمّن الإمدادات وتحافظ على الحد الأدنى من القوى العاملة في هذه الظروف. وتتجه الأنظار اليوم نحو ثاني أكبر اقتصاد عالمي مع استئنافه التدريجي لنشاطه، حيث تظهر البيانات المتداولة ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وتبدو اقتصادات مجموعة العشرين ماضية في تنفيذ تعهداتها بإبقاء اقتصاداتها مفتوحة بما يضمن تدفق الإمدادات من السلع الحيوية والمعدات الطبية، فيما بدأت أسواق النفط تستجيب تدريجياً لمؤشرات تزايد الطلب على النفط، وانتعاش مرتقب على استخدامات مصادر الطاقة.

في المقابل، لا تزال مؤشرات التعافي بعيدة نوعاً ما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكية، مع توقف سلاسل إمداده، وتقلص الطلب على خدماته، حيث انخفض إنتاجه بواقع 13% خلال إبريل/ نيسان الماضي، فيما سجل القطاع الصناعي تراجعاً بنسبة 11.2% خلال الفترة نفسها، الأمر الذي سيفاقم الضغوط على أسواق وأسعار النفط إذا ما دخل القطاع الصناعي الأمريكي في حالة من الركود المؤقت خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي ما زالت تستجيب بقوة لتداعيات جائحة «كورونا».

وتابع تقرير نفط الهلال القول: لقد فرضت القيود على الحركة والإنتاج، على المستوى العالمي، وقائع جديدة تتطلب خططاً واستراتيجيات استثنائية للتعامل معها، وفي المقابل، قد لا تكون قطاعات الطاقة بحاجة إلى استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية، والقصيرة القادمة. حيث تظهر البيانات قيام عدد كبير من شركات الطاقة العالمية بتخفيض استثماراتها الرأسمالية للحفاظ على مستويات سيولة مقبولة في ظل تدني الإيرادات نتيجة أسعار النفط المنخفضة، ليصل إجمالي التخفيض على الاستثمارات الرأسمالية إلى 85 مليار دولار على مستوى دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، والاتصالات، والتكنولوجيا، فيما تتصاعد أهمية القطاع التجاري على مستوى الدول، والاقتصاد العالمي، لما لذلك من أهمية فائقة لضمان تدفق السلع والخدمات من دون توقف.