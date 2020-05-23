الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي بفعل مؤشرات النمو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب، أمس الجمعة، إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، على الرغم من أنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بفعل مؤشرات اقتصادية إيجابية من بعض الدول التي خففت إجراءات العزل العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1727.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.4%، أمس الأول الخميس. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وصعد المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول 2012 يوم الاثنين الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين ويتجه حالياً للانخفاض 0.7% على أساس أسبوعي.

وانحسر انكماش اقتصاد منطقة اليورو في مايو/‏ أيار بحسب ما أظهره مسح مؤشر مديري المشتريات.

كما تحسن ركود القطاع الخاص الألماني بفعل تخفيف قيود إجراءات العزل العام الموضوعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبح الإقبال على المخاطرة، ما دعم الذهب، وعوض ضغوطاً على سعر المعدن الأصفر ناجمة عن البيانات الأفضل قليلاً.

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وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار مقابل عملات مناظرة رئيسية، أمس الجمعة، إذ دعمت المخاوف بشأن تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.

وارتفع الدولار 0.24% إلى 1.0925 دولار لليورو، أمس الجمعة، عقب زيادة بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

وبلغ الدولار 0.9715 فرنك سويسري بعد أن حقق أكبر مكسب في أكثر من أسبوعين، أول أمس الخميس.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2216 دولار قبل بيانات من المقرر أن تُنشر في وقت لاحق، وأن تظهر انخفاضاً في مبيعات التجزئة البريطانية.

وارتفع الين إلى 107.46 للدولار. كما صعدت العملة اليابانية 0.6% مقابل الدولار الأسترالي وربحت 0.4% مقابل الدولار النيوزيلندي.

(وكالات)