كوبا تطلب تعليق تسديد ديونها المستحقة لمجموعة نادي باريس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى كوبا التي أضعف وباء كوفيد-19 اقتصادها، إلى تعليق تسديد دينها لمجموعة «نادي باريس» حتى عام 2022، على أمل الاستفادة من المعاملة نفسها التي لقيتها الدول الإفريقية مع مجموعة العشرين، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وقال أحد المصادر: إن نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس وجه رسالة إلى مجموعة الدول الدائنة لكوبا، ويبلغ عددها 14 دولةً، تضم خصوصاً فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، وأيضا اليابان وأستراليا وكندا، طلب فيها «تجميد (سداد الديون) للأعوام 2019 و2020 و2021، قبل أن تستأنف التسديد في 2022»، وأكد دبلوماسيان آخران هذه المعلومات.

وكانت الحكومة الكوبية التي تعاني تشديد العقوبات الأمريكية طلبت إمهالها حتى نهاية أيار /‏ مايو لتستكمل تسديد دفعات 2019.

والاتفاق مع نادي باريس ضروري للجزيرة الاشتراكية. ففي 2015، تفاوضت هافانا مع هذه الهيئة لإعادة هيكلة دينها ل 14 دولة وشطب 8.5 مليار من أصل 11.1 مليار دولار يجب عليها تسديدها. (أ ف ب)