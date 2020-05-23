مصر تبيع ثلاث شرائح سندات بخمسة مليارات دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن مصر باعت، أمس الأول الخميس، ما قيمته خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات، و12 عاماً، و30 عاماً.

ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.

Advertisements

وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، عند 5.75 في المئة، ولأجل 12 عاماً بقيمة 1.75 مليار دولار، عند 7.625 في المئة، ولأجل 30 عاماً بملياري دولار، عند 8.875 في المئة.

يقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من أمس الأول الخميس، واستقطبت الصفقة طلباً بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات، والاثني عشر عاماً، وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاماً، وفقاً للوثيقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن رامي أبو النجاء، نائب محافظ البنك المركزي، قوله إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات. (رويترز)