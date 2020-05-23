الهند تخطط لإمبراطورية رقمية على غرار جوجل وأمازون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أعلنت الشركة الهندية «جيو بلاتفورمز» المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، والمملوكة لقطب الأعمال الهندي موكيش أمباني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريليانس إنداستريز المحدودة لصناعة النفط والطاقة، حصولها على أسهم بقيمة (1.5 مليار دولار) من أسهم العملاق الأمريكي كولبرج كرافيس روبرتس، إحدى أهم شركات الاستثمار العالمية المعنية بإدارة الأصول البديلة المتعددة، والطاقة والبنية التحتية والعقارات والائتمان وصناديق التحوط.

وتعد جيو واحدة من مجموعة موكيش ريلاينس إندستريز، والتي تضم ريليانس جيو أكبر شبكة للهاتف المحمول في الهند بعدد مشتركين يتخطى حاجز ال 388 مليون مشترك، حيث تمتلك الشركة مجموعتها الخاصة من التطبيقات، موفرةً لملايين المستخدمين باقات خدمات متنوعة: بدءاً من تسوق المواد الغذائية عبر الإنترنت، وصولاً إلى التسوق الرقمي.

وبدأ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بضخ 5.7 مليار دولار للحصول على حصة 10٪ في أواخر الشهر الماضي، وهو ما مكن «جيو بلاتفورمز» من الحصول على تمويل من مجموعة مستثمرين، بما في ذلك سيلفر ليك، وهي شركة أسهم خاصة أمريكية تركز على عمليات الشراء المدعومة والاستثمارات التكنولوجية، والصناعات الداعمة للتكنولوجيا.

وقال موكيش أمباني: سيوسع هذا الاستثمار آفاق شركته عبر الاستفادة من إمكانات كولبرج كرافيس روبرتس، وتوظيف خبراتها التشغيلية بما يصب في مصلحة زيادة نمو الشركة.

ووصف رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة كولبرج كرافيس، روبرتس هنري كرافيس، في بيان صحفي، التقدم الذي بلغته شركة جيو بأنه «إنجاز» في عالم المال والأعمال.

وأشار هنري كرافيس، إلى أن عدداً محدوداً من الشركات لديها القدرة على بناء النُظم الرقمية في بلد ما بالطريقة التي تعمل بها منصات جيو في الهند والعالم.

وينظر المحللون إلى هذه الاستحواذات على أنها بداية تشكل إمبراطورية تكنولوجية عالمية جديدة، تسير على خطى الشركات العالمية كشركة جوجل وعلي بابا وأمازون.