الصين تتخلى عن ذكر هدف الناتج المحلي مع افتتاح البرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلت الصين عن هدفها للنمو السنوي للمرة الأولى، امس الجمعة، وتعهدت بتعزيز الإنفاق الحكومي؛ إذ تعصف جائحة كوفيد- 19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما أضفى مناخاً قاتماً على اجتماع البرلمان لهذا العام.

ومثّل الإغفال في تقرير عمل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، المرة الأولى التي لا تضع فيها الصين هدفاً للناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت الحكومة تنشر تلك الأهداف في 1990.

وقال لي، في بداية اجتماع البرلمان: «لم نضع هدفاً محدداً للنمو الاقتصادي للعام، في الأساس بسبب أن وضع الوباء العالمي والوضع الاقتصادي والتجاري، تكتنفهما الضبابية بشدة، وتواجه التنمية الصينية بعض العوامل غير القابلة للتنبؤ». وحذر من أن الاستهلاك المحلي، والاستثمار، والصادرات تتراجع، وأن الضغط على التوظيف يرتفع بشدة، بينما تتنامى المخاطر المالية. (رويترز)