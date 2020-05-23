شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تدرس خفض 20 ألف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أمس، أن نيسان موتور تدرس خفض 20 ألف وظيفة من قوة العمل العالمية لديها، بالتركيز على أوروبا ودول نامية؛ إذ تكابد الشركة للتعافي من انخفاض مبيعات السيارات. وتأتي التخفيضات المحتملة في الوقت الذي تستعد فيه نيسان، لإعلان نسخة محدثة من استراتيجيتها متوسطة المدى الأسبوع المقبل. (رويترز)

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