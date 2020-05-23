الإدارة الأمريكية ترجح احتياج البلاد إلى حزمة مساعدات جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أمس الأول الخميس، أن بلاده ستحتاج، على الأغلب، لضخّ مساعدات جديدة من الحكومة الفيدرالية، لكن المسؤولين سيأخذون أولاً بعض الوقت لدراسة الخطوات المقبلة.

وقال الوزير في حوار مع موقع «ذي هيل» ضمن مؤتمر افتراضي حول الاقتصاد «أظن أنه يوجد احتمال قوي أننا سنحتاج إلى قانون جديد»، وذلك بعد التصويت على حزمة ال 3 تريليونات دولار التي أقرّها مجلس النواب في الكونجرس، في وقت سابق.

وتابع «سنجري مراجعة دقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونقرر بوضوح كيف سنصرف أي أموال جديدة، وإن كنا نحتاج إليها».

لكنه عبّر عن معارضته لمشروع القانون الذي أقره أخيراً مجلس النواب، الواقع تحت سيطرة أغلبية ديمقراطية، والذي تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار.

ويشمل مشروع القانون تريليون دولار للولايات والسلطات المحلية، ومخصصات مالية جديدة للعائلات الأمريكية المتضررة، وتمويلات للمستشفيات، وبدل مخاطر للعاملين في قطاع الصحة، ودعماً للمشاريع الصغيرة المتضررة، وهي تدابير دعا إليها خبراء اقتصاديون عدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه قد توجد حاجة لمساعدة إضافية، واعتبر أن الأمر يمكن أن يجنّب حصول انهيار اقتصادي أكثر حدّة. (أ ف ب)