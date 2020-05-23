ريم الهاشمي: الإمارات ملتزمة بقيم إكسبو 2020 دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصطفى الزعبي



أكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات، ملتزمة بقيم المعرض انطلاقاً من الالتزامات الخارجية التي تبنتها في استضافتها لإكسبو 2020 دبي، حيث كان من المقرر أن تستضيف دولة الإمارات، أكبر وأضخم حدث عالمي في تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (إكسبو 2020)، حيث إنه ما زال يشكل لحظة مهمة، من خلال إسهامه الواضح في رسم ملامح السياسات والشراكات القادمة التي تسمح لنا جميعاً بالمساعدة في بناء عالم أفضل، قبل أن يخلق فيروس كورونا «كوفيد19» حالة من الفوضى وعدم اليقين جعلت 7.8 مليار شخص في العالم يعيشون في ضائقة اقتصادية وأزمة في النُظم الاجتماعية والطبية.

وأوضحت الهاشمي أن دولة الإمارات، متمسكة بالتزامها تجاه القيم والمبادئ الدولية، مضيفة أن التعاون الدولي سيشكل النواة الحقيقة والقوة اللازمة للتغلب على هذا الوباء وبناء رؤية مشتركة تتيح لنا الانتصار في معركتنا ضده! وأوضحت ضرورة بلورة فهم مشترك حيال ما يتعين علينا القيام به على المستويين الوطني والدولي، وشحذ الهمم للتصرف بسرعة وبذكاء حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة.

وأكدت التزام الدولة بإجراء الاختبارات داخل الدولة وخارجها، حيث أكدت إسهام الإمارات في مكافحة الوباء إقليمياً ودولياً، عبر جسر جوي من المساعدات الطبية إلى كل الدول التي برزت فيها حاجة ملحة إلى تحرك وتضامن دولي! إذ اشتملت هذه المساعدات على ملايين القفازات والكمامات الجراحية ومعدات الحماية.

وقد أرسلت الإمارات، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، إمدادات طبية ووقائية لكلٍ من: جنوب إفريقيا وإيران وكازاخستان وماليزيا وباكستان وإثيوبيا والمملكة المتحدة، الأمر الذي شكّل محط إشادة وترحيب دولي، أكدت الدور الإنساني الإماراتي الرائد عالمياً.

هذا وقد أجمعت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في وقتٍ سابق على التوصية بتأجيل «إكسبو 2020 دبي» إلى الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وحتى ذلك الحين، ستوفر الإمارات من خلال هذه النسخة من إكسبو منصة أفضل للابتكار والإبداع.

وقالت الهاشمي: يشرفنا أن المكتب الدولي للمعارض والدول في جميع أنحاء العالم يشتركون في ثقتنا في إكسبو 2020، ونؤكد لهم بدورنا أننا سنضاعف من جهودنا ل «ربط العقول، وخلق المستقبل» والوفاء بوعدنا تجاه إكسبو والعالم.