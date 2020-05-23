شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات منتجي النفط للإمدادات في يونيو أكبر من المتوقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس «جيه.إكس.تي.جي هولدينجز»، أكبر شركة تكرير نفط يابانية، أمس الجمعة، إن حجم تخفيضات الإمدادات محددة الأجل من جانب منتجي النفط للتحميل في يونيو/ حزيران أكبر من المتوقع.
وقال تسوتومو سوجيموري، رئيس الشركة في مؤتمر صحفي «لا يمكننا الإفصاح عن حجم الإمدادات المُخفضة، لكنه أكبر مما توقعناه».
وكان سوجيموري، الذي أصبح الرئيس الجديد لجمعية البترول اليابانية، أمس الجمعة، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن «أرامكو» السعودية، ومنتجين آخرين للنفط خفضوا الإمدادات ل«جيه.إكس.تي.جي». (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات منتجي النفط للإمدادات في يونيو أكبر من المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.