تخفيضات منتجي النفط للإمدادات في يونيو أكبر من المتوقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس «جيه.إكس.تي.جي هولدينجز»، أكبر شركة تكرير نفط يابانية، أمس الجمعة، إن حجم تخفيضات الإمدادات محددة الأجل من جانب منتجي النفط للتحميل في يونيو/ حزيران أكبر من المتوقع.

وقال تسوتومو سوجيموري، رئيس الشركة في مؤتمر صحفي «لا يمكننا الإفصاح عن حجم الإمدادات المُخفضة، لكنه أكبر مما توقعناه».

وكان سوجيموري، الذي أصبح الرئيس الجديد لجمعية البترول اليابانية، أمس الجمعة، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن «أرامكو» السعودية، ومنتجين آخرين للنفط خفضوا الإمدادات ل«جيه.إكس.تي.جي». (رويترز)