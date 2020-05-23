شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب باستمرار تعليق قواعد ضبط الميزانية في أوروبا خلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، لصحيفة «لو فيجارو»، إن فرنسا تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية، في عام 2021 أيضاً.
وأوضح لومير في المقابلة التي نشرتها الصحيفة الفرنسية، أمس الأول الخميس «نتمنى أن يستمر تعليق قواعد ميثاق الاستقرار الذي تقرر عام 2020، في عام 2021 أيضاً».
وأضاف الوزير الفرنسي «ما من أمر أسوأ من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة. هذا خطأ ارتكب عام 2009 ولن نرتكبه مجدداً».
لكنه لم يدعم على الفور اقتراحاً لرئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، التي دعت مطلع الأسبوع إلى «تحديث» ميثاق الاستقرار والنمو وعدم اعتماده مجدداً بصيغته السابقة للأزمة الراهنة.
وأكد لومير «أعربت النمسا وهولندا والسويد والدنمارك، عن تحفظات، مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة، ومن مصلحتها تالياً أن ينطلق الاقتصاد مجدداً لدى شركائها في أوروبا». (أ ف ب)
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