جمارك دبي تعلن مواعيد مراكزها خلال عيد الفطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمارك دبي، عن أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية التابعة لها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لتخليص البضائع.

وستعمل كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي مبنى البوابة رقم (5) ومركز شحن مطار آل مكتوم، ومركز السلع والمعادن (قسم التفتيش)، طوال أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة.

أما ما يخص مركز تفتيش بريد الإمارات، فسيعمل من تمام الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر، وفيما يخص قسم العمليات بمركز السلع والمعادن، سيعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية.

وسيعمل مركز تفتيش جبل علي ومركز تفتيش ميناء راشد طوال أيام عيد الفطر على مدار الساعة، أما مركز خدمة عملاء جبل علي و مركز خدمة عملاء ميناء راشد، سيعمل ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً.أما على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز خدمة عملاء مدينة دبي اللوجستية يومي الأحد والثلاثاء من تمام الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، وسيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طوال أيام إجازة العيد، ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى 12 بعد منتصف الليل، أما مركز الميناء الجاف ودوكامز، فسيبدأ العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية.

وفيما يخص مرفأ ديرة (التفتيش)، ومركز جمارك خور دبي (التفتيش)، ومركز ميناء الحمرية (التفتيش)، ستعمل على مدار الساعة، أما مركز خدمة عملاء الخور ومركز خدمة عملاء الحمرية، فسيبدأ العمل فيهما من ثالث أيام عيد الفطر من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الواحدة ظهراً، كما ستعمل البيانات الجمركية على مدار الساعة وعن بعد خلال فترة الإجازة.