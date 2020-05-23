شكرا لقرائتكم خبر عن توقف محادثات مساعدة «لوفتهانزا» بسبب طلبيات من «إيرباص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية أن محادثات بشان إنقاذ حكومي بقيمة 9 مليارات يورو للناقلة الألمانية الرئيسية لوفتهانزا توقفت بسبب خلاف بشأن كيفية التعامل مع طائرات تطلب شركة الطيران شراءها من إيرباص. ويتعين على الناقلة سداد ما يزيد على 5 مليارات يورو في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة للطائرات.

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