شكرا لقرائتكم خبر عن تصيد المستثمرين للأسهم يعيدها إلى المكاسب الأسبوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استعادت الأسهم المحلية مكاسبها في أسبوع هادئ بمعظم الجلسات، مدعومة من «القياديات»، عقب تراجعات على مدار أسبوعين، وذلك بفضل بحث المستثمرين عن أسهم ذات أخبار وعوائد جيدة، وسط ارتفاع أسعار النفط.

وزاد مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 2.3%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 5.88%، و«إعمار العقارية» 2.52%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.13% في أسبوع، معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 1.08%، و«أبوظبي التجاري» 8.91%، و«الدار» 1.73%. وحظيت أسهم، لاسيما في العقار والبنوك، باهتمام المشترين الأجانب (غير العرب)، منها: «إعمار مولز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«داماك»، وأيضاً «دي إكس بي»، و«أمانات»، و«سوق دبي المالي».

تباينت توجهات الأجانب (غير العرب) في السوقين، بصافي استثمار بلغ 32.8 مليون درهم كمحصلة شراء في دبي، في مقابل صافي استثمار ب107.6 مليون درهم كمحصلة بيع في أبوظبي.

واجتذبت الأسواق سيولة أسبوعية بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 1.04 مليار درهم في دبي، و688.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 1.2 مليار سهم في دبي، و282.11 مليون سهم في أبوظبي، جاء ذلك من خلال 26.5 ألف صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع إلى مستوى 1938.91 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات البنوك والعقار والنقل والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك 2.6% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني»، فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير، وارتفع «أملاك» 3.4%، و«جي إف إتش» 4.38%.

وصعد قطاع العقار 2.6% بدعم من «إعمار العقارية»، وكذلك ارتفاع «الاتحاد العقارية» 7.14%، و«إعمار مولز» 1.68%، و«داماك» 1.64%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، و«ديار» 8.91%، في مقابل نزول «أرابتك» 1.44%.

وارتفع أيضاً قطاع الاستثمار 4.7% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.64%، و«سوق دبي المالي» 9.2%، و«شعاع كابيتال» 2.28%.

وصعد قطاع النقل 0.9% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 0.96%، و«العربية للطيران» 1%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.56%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.13% إلى مستوى 4112.9 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 1.68% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري» بالإضافة إلى ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.92%. وزاد قطاع العقار 1.47% مع نمو سهم «الدار»، وذلك في مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 2.29%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.34% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 4.53%، بالرغم من انخفاض «الواحة كابيتال» 3.14%، واستقرار «إشراق» من دون تغيير. وزاد قطاع الطاقة 2.27% بعد ارتفاع «دانة غاز» 4.44%، و«أدنوك للتوزيع» 0.72%، فيما انخفض «طاقة» 0.44%.وعلى العكس، تراجع قطاع الاتصالات 0.52% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

اتجاه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر التداولات «اتصالات» بسيولة قدرها 132.7 مليون درهم، مغلقاً عند 15.24 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 125.3 مليون درهم، وأقفل عند 4.4 درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 82 مليون درهم من إجمالي سيولة السوق، وأغلق سعره عند 11.2 درهم.

وفي سوق دبي، كانت السيولة الأكثر من نصيب «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 238.7 مليون درهم، مغلقاً عند 9 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 155.4 مليون درهم، وأقفل عند 2.44 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» باستقطابه 148 مليون درهم، وإغلاقه عند 0.3 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أبوظبي الوطنية للتأمين» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 16.95% مغلقاً عند 3.45 درهم، تلاه «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة ارتفاع 14.74% ليغلق عند 2.88 درهم، ثم «أبوظبي التجاري»، وصعد 8.91% إلى 4.4 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الأسهم المتراجعة، «بلدكو» بنسبة تراجع 11.54% إلى 0.23 درهم، تلاه «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بنزوله 9.65% إلى 9.27 درهم.

وفي سوق دبي، جاء الارتفاع الأكثر من نصيب «سوق دبي المالي» بنسبة 9.2% مغلقاً عند 0.724 درهم، تلاه «ديار» بارتفاعه 8.91% إلى 0.269 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» الذي صعد 7.14% عند 0.3 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة، «اكتتاب القابضة» بنسبة 12.03% مغلقاً عند 0.139 درهم، تلاه «المصرف الخليجي التجاري» بنزوله 6.05% وإغلاقه عند 0.357 درهم، ثم «الصناعات الوطنية»، وهبط 5% ليغلق عند 2.85 درهم.

تداولات الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 107.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و2.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و96.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 107.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 48.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و 3.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و32.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 48.8 مليون درهم محصلة بيع.

شراء الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم خلال الأسبوع المنصرم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دي إكس بي»، و«داماك»، و«الإثمار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إشراق»، و«أبوظبي الأول»، و«إعمار للتطوير»، و«إعمار العقارية».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 128.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 109.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و19.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 128.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 109.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و19.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.