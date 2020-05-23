شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. وارتفاع "الاتصالات" بنسبة 3.3% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.7%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، ثم قطاعي المواد البناء والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، 1.3% على التوالي، كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، بينما استقر قطاع التجارة والموزعون.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10109.91 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 1131.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 1829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.33% مغلقًا عند مستوى 11626.76 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 659.60 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 2.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 542.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 291.8 مليار جنيه إلى 287.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 158.9 مليار جنيه إلى 160.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

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كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 450.7 مليار جنيه إلى 447.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.023 مليار ورقة منفذة على 125 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.2 مليون ورقة منفذة على 924 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 16.66% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.34%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 467.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 771.9 مليون جنيه، بحجم تداول 423.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 43.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.02 مليار جنيه بحجم تداول 891.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 101.4 ألف عملية.