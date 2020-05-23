شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 45 ألف طن أرز 28 مايو للسوق الداخلى والترانزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مستورد كبير في السوق المصرى، أن ميناء دمياط من المقرر أن يستقبل 45 ألف طن أرز من الصين، ضمن حاوية كبيرة موجهة إلى السوق الداخلى والترانزيت، لافتا إلى أن الشحنة سيتم تقسيمها بين مصر ودول عربية أخرى.

توقع مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تزيد المساحة المزروعة من الأرز الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % عن المساحة التى تم إقرارها من قبل وزارة الزراعة والرى والمحددة بـ 783 ألف فدان.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر تحقق فائض في إنتاج الأرز منذ موسم 2018- 2019 نتيجة زيادة الكميات المنتجة محليًا إضافة إلى استيراد قرابة 900 ألف طن أرز أبيض من الصين والهند وفيتنام، الأمر الذى حقق فائض كبير بالأسواق.

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وكشف أنه تم الانتهاء من نسبة 80 % من الكميات المستوردة وتبقى 20 % تضاف إلى الإنتاج الجديد، لافتا إلى أن الإدارة القوية لملف سلعة الأرز من قبل وزير التموين على المصيلحى، مكنت من توفير كميات كبيرة وحدوث استقرار لأسعار الأرز في الأسواق بل تراجع إلى 8 جنيهات للمستهلكين.

وأشار رئيس لجنة التصدير، إلى أن هناك كميات متاحة في الأسواق تتجاوز 6 ملايين طن تكفى حتى 2021، بدون إضافة المحصول الجديد المرتقب ظهوره في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2020، الأمر الذى يخلق طفرة كبيرة ووفرة غير مسبوقة.