شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بشكل ملحوظ بعد الانخفاض الذي شهده اليوم، ليقترب من الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع واختراق 33.65 سيعيد السعر إلى القناة الصاعدة وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 36.00، بينما التماسك دون الدعم سيضغط على السعر لزيارة مستوى 28.80 كهدف سلبي رئيسي.

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