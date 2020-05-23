شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 22-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1725.90 والمقاومة 1743.00، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتم تأكيد اختراق أحد هذين المستويين، مع التذكير بأن كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 1691.10 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيعيد تفايل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد الرئيسي التالي عند 1810.00.

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