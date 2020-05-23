شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لكنه يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة على الرغم من صعود العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن الأصفر دعما كملاذ آمن في ظل القلق السائد بالأسواق حيال التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



وذكر المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" اليوم بأنه من الضروري إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وإلا سيتسبب الإغلاق لأضرار على المدى الطويل تفوق التوقعات.

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وألقت الولايات المتحدة بشكل رسمي اللوم على الصين واعتبارها السبب في تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم ووفاة مئات الآلاف وإصابة الملايين به.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% إلى 1735.5 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1742 دولارا وأقل سعر عند 1722.5 دولار.