شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى سوهاج" تشدد على المصانع الالتزام بضوابط احتواء كورونا استعدادا للتعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الجمعية تعمل في الوقت الحالي على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لبدء رفع الحظر المفروض لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد والتعايش معه، ومن بينها توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار العمل بدون إصابات بالفيروس.

وأضاف محمود الشندويلي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجمعية ألزمت المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية منذ بدء قرار الحظر الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على العمالة، مؤكدا عدم ظهور حالات إصابة بالفيروس في المنطقة الصناعية، بفضل الالتزام المستثمر بالإجراءات الاحتوائية.

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وأوضح الشندولي ، أن الجمعية بذلت ما بوسعها لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وخاصة ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي، بالإضافة إلى تطهير الماكينات والمعدات التي يعمل عليها العمال بشكل دوري.

وأعلنت جمعية مستثمري سوهاج برئاسة محمود الشندويلي، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، للحفاظ علي سلامة العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية لتحقيق اعلي معدلات الأمان.

وشكلت الجمعية لجنة طوارئ لمتابعة العاملين بالمصانع والشركات للتأكد من سلامتهم ومتابعة إصابات العاملين لإخطار الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في المناطق الصناعية، كما تم إرسال منشور بالإجراءات الواجب اتباعها في المصانع والشركات للحماية الكاملة من انتشار الفيروس بين العاملين أو انتقاله لهم خلال العمل، مشددا علي توفير المطهرات اللازمة لحماية العاملين وتوفير الكمامات والجوانتيات – وكيفية استخدام المطهرات في جميع المنشات بالمصانع والشركات وتكليف الأمن بها لمتابعة تنفيذ الإجراءات.