شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه كملاذ آمن عقب أنباء سلبية من الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وأبقى على مكاسبه في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة خوفاً من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



كانت الحكومة الصينية قد أعلنت اليوم التخلي عن مستهدفها للنمو الاقتصادي عن العام الجاري في ظل أزمة فيروس "كورونا" وتراجع الطلب.



وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين بعد اتهامات من عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية بأن الصين هي السبب في تفشي فيروس "كورونا" وزيادة عدد الإصابات والوفيات بالمرض عالميا.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن عدم كفاءة الصين وسوء تعاملها مع أزمة الفيروس التاجي تسبب في قتل مئات الآلاف.



هذا، وسوف تشهد الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل عطلة رسمية حيث ستغلق الأسواق بمناسبة ما يعرف بـ"عيد الذكرى".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.