شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض بحوالي 5% لتهبط مجدداً أدنى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق هذا الأسبوع، وهبطت أدنى الحاجز النفسي "200 دولار للأوقية" مرة أخرى، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية ومخاوف الطلب من تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس على مشروع قانون ربما يمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها للاكتتابات العامة في بورصة الولايات المتحدة.

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وجاء ذلك بعد اتهامات من جانب الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" للصين بأنها المسؤولة عن تفشي فيروس "كورونا" ووقوع مئات الآلاف من الوفيات وملايين الإصابات حول العالم.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.7% إلى 1970.5 دولار للأوققية، وسجل أعلى سعر عند 2077.8 دولار وأقل سعر عند 1944.8 دولار.