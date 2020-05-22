شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقى على خسائره قبيل صدور بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط مخاوف بشان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى استمرار التوترات بين واشنطن وبكين.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن بيانات أنشطة الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت اليوم التخلي عن مستهدفها للنمو الاقتصادي عن العام الجاري في ظل أزمة فيروس "كورونا" وتراجع الطلب.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 32.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34 دولارا وأقل سعر عند 30.7 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 3.2% إلى 34.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.2 دولار وأقل سعر عند 33.5 دولار.