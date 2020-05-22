الاقتصاد

الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات حكومية أفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي.


ويسود القلق الأسواق العالمية حيث يخشى المستثمرون من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمر الذي يعني المزيد من الأضرار بالتزامن مع أزمة فيروس "".


يأتي ذلك بعد تهديدات من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" واتهامات بمسؤولية الصين عن انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم ووقوع مئات الآلاف من الوفيات ونحو خمسة ملايين مصاب.

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واظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انخفض بنسبة 10% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 10.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% في مارس/آذار.


وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية في كندا بنسبة 0.4% دون توقعات بانخفاض نسبته 4.8%.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إإلى 0.7127، وسجل أعلى سعر اليووم عند 0.7178 بينما سجل أقل سعر عند 0.7113.

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