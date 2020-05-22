شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية تعاملات الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح جلسة اليوم الجمعة وسط استمرار للقلق بشأن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية أزمة "كورونا".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عالميا نحو خمسة ملايين حالة كما توفي مئات الآلاف جراء المرض، وفي أمريكا وحدها، توفي أكثر من تسعين ألف مواطن.

Advertisements



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في حوار لـ"فوكس نيوز" بأن عدم كفاءة الصين كان السبب في وفاة مئات الآلاف عالميا نتيجة فيروس "كورونا".



هذا، وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس على قانون يمنع إدراج الشركات الصينية لأسهمها في بورصة الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 132 نقطة) إلى 24341 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 9264 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 2937 نقطة.