شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،و التركيز على شراء أفضل الاستثمارات البديلة المتاحة ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.45 % إلى مستوى 99.87 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.42 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.39 نقطة.

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حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 99.00 نقطة ، المسجل فى وقت سابق من تعاملات اليوم السابق.

قال مسؤول صيني إن السلطات الصينية تعتزم فرض تشريع جديد للأمن القومي فى هونغ كونغ بعد الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي ،وحذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن واشنطن سترد " بشدة" على التشريع المحتمل.

تؤشر تلك التطورات بمزيد من التدهور فى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ، الأمر الذي يدفع المستثمرين بالتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، وعلى رأسها الدولار الأمريكي ،والذي زاد عليه الطلب بقوة كملاذ آمن بالفترة الأخيرة بعد إغلاق الاقتصاد العالمي للحد من انتشار فيروس كورونا.