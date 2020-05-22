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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبتعد عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل تجدد مخاوف الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة على تجدد المخاوف حول الاقتصاد الصيني بعد حذف مستهدف النمو لعام 2020.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى مستوي 16.71$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.10$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 17.13$.
فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 2.6% ، منهيا أطول موجة مكاسب يومية فى نحو شهرين ، استمرت لمدة ستة أيام على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوي فى ثلاثة أشهر عند 17.63$ للأوقية.
وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت أسعار المعادن النفيسة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الأنشطة الصناعية فى أوروبا والولايات المتحدة خلال أيار/مايو.
قررت السلطات الصينية يوم الجمعة ، حذف مستهدف النمو الاقتصادي لعام 2020 ، الأمر الذي جدد المخاوف حول تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وانخفاض الطلب على المعادن والسلع فى أكبر مستهلك لها فى العالم.
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