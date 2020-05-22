شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات حجز الأرباح ، مع تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,740.09$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,725.53$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,724.09$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى فى نحو ثماني سنوات عند 1,765.09$ للأونصة.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ، انخفضت أسعار الذهب بعد بيانات أفضل من التوقعات عن قطاع الصناعات التحويلية فى أوروبا والولايات المتحدة خلال أيار/مايو ، جاءت بفضل تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

تجددت عمليات شراء معدن الذهب كملاذ آمن ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

قال مسؤول صيني إن الحكومة الصينية تعتزم فرض تشريع جديد للأمن القومي فى هونغ كونغ بعد الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي ،وحذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن واشنطن سترد " بشدة" على التشريع المحتمل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,112.32 طن متري.