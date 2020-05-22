’’أولاد رجب‘‘ تعلن عن 19 وظيفة بمرتبات مجزية.. وتنشر الشروط والمزايا والتخصصات المطلوبة

كتب: ضياء السقا أعلنت مجموعة أولاد رجب، عن توافر عدد من الوظائف بكل فروعها بالقاهرة والمحافظات. ونشرت صفحة أولاد رجب، على الفيس بوك، تفاصيل الوظائف المطلوبة، وجاءت كالتالي: ١- مشرفين اقسام ٢- مديرين اقسام ٣- كاشير ٤- منسق ممرات ٥- منسق مخزن ٦- بائع بقالة ٧- بائع لحوم بلدى ٨- بائع خضار و فاكهة ٩- بائع مخبوزات ١٠- خباز (شرقى - غربى) ١١- شيف بيتزا ١٢- موظف بارستا ١٣- مشرف بارستا ١٤- موظف FMC ١٥- موظف خدمة توصيل Advertisements ١٦- موظف أمن ١٧- مراقب كاميرات ١٨- موظف خدمات ١٩- سائقين رخصة مهنية (ثالثة) -مزايا الشركة *مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *تأمين على الحياة *فرص للترقي -الشروط العامة: * جميع المؤهلات الدراسية. * السن من 18 الي 40 سنة -للتقدم للوظيفة: - يمكنكم التوجة لمقر إدارة التوظيف: 34شارع محمد مقلد - متفرع من مصطفي النحاس - الحى الثامن– مدينة نصر -ادارة التوظيف من الساعه 10 صباحا الى الساعه 3 عصرا ماعدا الجمعة والسبت. -أو يمكنكم التسجيل بالوظائف بالدخول على موقع الشركه واختيار الوظيفة والتسجيل عليها من هنا http://bit.ly/2WM0Ruk -للاستعلام :- 01000730880 / 01066631744 / 01000318460 / 01148222992 / 01013411124 / 01099774162 / 01000371963 / 01000374983 / 01013811121 من الساعة 9 ص الى 6 مساء. واتس اب:- 01000730301

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