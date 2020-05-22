شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: البنك المركزى التركى يرفع حدود مبادلة الليرة بالنقد الأجنبى إلى 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة اليوم الجمعة، إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 50 بالمئة من 40 بالمئة في السابق. وأضافت أنه جرى إخطار البنوك بالقاعدة الجديدة، والتي سيبدأ سريانها في 27 مايو . كان البنك قد رفع الحد إلى 40 بالمئة في وقت سابق هذا الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: البنك المركزى التركى يرفع حدود مبادلة الليرة بالنقد الأجنبى إلى 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.