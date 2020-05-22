شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع برميل النفط الكويتى 1.27 دولار ويسجل 28.16 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 1.27 دولار للبرميل ليبلغ 28.16 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 26.89دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا لوكالة كونا، وتبدأ الكويت خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800 ألف برميل يوميا يُنفذ في يونيو فضلا عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك.

وذكرت تقارير اعلامية عالمية ، أن انخفاض أسعار النفط، اليوم زاد من التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادى للعام الجارى، ما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود فى ثانى أكبر مستهلك فى العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل 4% إلى 34.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

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وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81دولار أو 5.3% إلى 32.11دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار فى وقت سابق، وارتفعت أسعار النفط بقوة فى الأسابيع الأخيرة، وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعى بعد الانخفاضات التى سجلتها فى أبريل حين انخفض الخام الأمريكى دون الصفر.

وتشهد أسواق النفط العالمية مؤخرا انتعاشا مدعوما ببدء تطبيق كبار المنتجين خفض إنتاج الخام بأكبر وتيرة بما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا ، بهدف تخفيف الضغط على الأسواق بعدما شهدت انتكاسة كبيرة هوت بالأسعار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة إثر انهيار الطلب على الخام جراء تدابير مكافحة جائحة كورونا.

كما ساهم التوجه العالمي لإعادة تشغيل الاقتصادات وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والنقل في تعزيز الآمال بشأن عودة الطلب على الخام ليعيد لأسواق النفط زخمها بعد تكبدها خسائر فادحة منذ أن فرضت تدابير الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.