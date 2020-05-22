شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل نفط عُمان 35.66 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم، 35.66 دولار للبرميل، وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ 1.95 دولار مقارنة بسعر أمس الذى بلغ 37.61، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم23.65 دولار منخفضا بمقدار 11.19 دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر مايو الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط، اليوم زاد من التوتر بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادى للعام الجارى، ما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود فى ثانى أكبر مستهلك فى العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل 4% إلى 34.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

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وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81دولار أو 5.3% إلى 32.11دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار فى وقت سابق، وارتفعت أسعار النفط بقوة فى الأسابيع الأخيرة، وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعى بعد الانخفاضات التى سجلتها فى أبريل حين انخفض الخام الأمريكى دون الصفر.

وتشهد أسواق النفط العالمية مؤخرا انتعاشا مدعوما ببدء تطبيق كبار المنتجين خفض إنتاج الخام بأكبر وتيرة بما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا ، بهدف تخفيف الضغط على الأسواق بعدما شهدت انتكاسة كبيرة هوت بالأسعار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة إثر انهيار الطلب على الخام جراء تدابير مكافحة جائحة كورونا.

كما ساهم التوجه العالمي لإعادة تشغيل الاقتصادات وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والنقل في تعزيز الآمال بشأن عودة الطلب على الخام ليعيد لأسواق النفط زخمها بعد تكبدها خسائر فادحة منذ أن فرضت تدابير الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.