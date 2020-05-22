شكرا لقرائتكم خبر عن نابيولينا: الناتج المحلي لروسيا قد ينخفض بأكثر من 8% في الربع الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بأكثر من ثمانية بالمئة في الربع الثاني من 2020، مضيفا أن البنك سيعدل أحدث توقعاته للناتج المحلى الإجمالى. Advertisements وأضافت نابيولينا أن خفض أسعار الفائدة القياسية لروسيا بمقدار 100 نقطة أساس من 5.5 % سيخضع للدراسة في يونيو. وبشأن التضخم، قالت نابيولينا إن توقعات البنك لنهاية العام تتراوح بين 3.8 % و4.8 %، مع توقعات بارتفاع التضخم السنوى للذروة في الصيف.

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