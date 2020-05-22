وول ستريت تفتح مستقرة بفعل تصاعد التوتر بين أمريكا والصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على استقرار اليوم الجمعة إذ وضع المستثمرون آمالا بمزيد من التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتداعي في مواجهة تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بفعل تحرك بكين لفرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.14 نقطة أو 0.05 % إلى 24461.98 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.46 نقطة أو 0.02 % إلى 2948.05 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 6.33 نقطة أو ما يعادل 0.07 % إلى 9278.55 نقطة.
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